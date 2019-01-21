Petrol fiyatı bu yılın zirvesinde
Çin ekonomisi 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti ancak, ülkede rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve OPEC'in arz kesintileri petrol fiyatını 2019'un en yüksek seviyesine taşıdı.
Petrol fiyatları, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin'de ekonominin 2018 yılında yavaşlamasına rağmen, ham petrol talebinin rekor seviyeye yükseldiğini gösteren verinin ardından bu yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Analistler, fiyatların OPEC öncülüğünde yürütülen üretim kesintilerinden daha fazla destek bulduğunu belirtiyorlar.
Cuma gününe 61,25 dolardan başlayan ve gün içinde 63,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,58 dolardan açıldı.
Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,55 artışla 62,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 54,07 dolardan alıcı buldu.
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