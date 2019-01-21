Borsa yükselişini sürdürüyor, bugün ABD'de piyasalar kapalı

21 Ocak 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 değer kazancıyla 98.627 puandan başladı.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile turizm oldu.

Cuma günü, 18 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98.662 puana kadar yükselen BIST 100, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 primle 98.454 puandan tamamlamıştı.

Ticaret savaşı ve Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, günün ilerleyen saatlerinde parlamentoya Brexit konusundaki "B Planını" sunacak.

Bu arada bugün ABD'de, Martin Luther King Günü nedeniyle resmi tatil ve piyasalar kapalı.

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