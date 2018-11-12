Dolar/TL, 5.50'yi test ediyor

12 Kasım 2018

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle Cuma günü yükselen dolar/TL, haftaya Cuma günkü kapanışına yakın 5.47 seviyelerinden başladı. Kur, sakin açılışın ardından yönünü yukarı çevirdi ve 5.50'nin üzerine çıktı.

Bir ara 5.52 seviyesine kadar yükselen kur, 5.4950 - 5.5150 aralığında hareket ediyor.

Bir bankacı, "Ancak genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ve dolar endeksine paralel bir seyir görebiliriz. ABD piyasalarının bugün kapalı olması nedeniyle öğleden sonra nispeten sakin bir ortam bekleyebiliriz" dedi.

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Dolar, uluslararası piyasada da geçen haftaki kazanımların ardından bu haftaya da yükselişle başladı. Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği beklentileri doları tekrar 16 ayın zirvesine yaklaştırdı.

Fed faizleri Aralık ayında 25 baz puan, 2019'da ise iki defa daha artırmayı planlıyor. ABD ekonomisindeki büyüme ivmesi ve artan ücretlerin yarattığı enflasyon baskısı Fed'in faizleri artırmasına imkan veriyor.

ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor. Türkiye özelinde ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki iyileşme izleniyor.

TCMB'nin TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran yaptırımlarından muafiyet ve atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye ise geçen hafta test edildi.

TL'deki yüzde 35 değer kazancı ardından ise kur 5.30'lu seviyelerden geçen hafta 5.50'ye doğru kademeli yükseldi. Bankacılar kurdaki yükselişte kâr realizasyonunun da etkili olduğunu belirttiler.

Kaynak: Reuters