Dolar/TL ABD verisi sonrası 3.82 seviyesinde

21 Aralık 2017

Türk Lirası, dolar karşısındaki kazanımlarını koruyor. Kur bugün 3.81-3.83 dar bandında hareket etti.

Piyasalarda bugün ABD kaynaklı veri ve haber akışı izlendi. ABD 3. çeyrekte yüzde 3,2 ile yüzde 3,3 şeklindeki beklentinin gerisinde büyüme kaydetti. Öte yandan haftalık işsizlik maaşı başvurusu ise 20 bin ile 5 bin olan beklentinin çok üzerinde gerçekleşti.

Kur, veriler sonrası anlamlı bir değişim kaydetmedi.

Dolar/TL saat 17:53'de 3.8220'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5418 seviyesinde yer aldı.

ABD kaynaklı haber akışı takip ediliyor

ABD'de Kongre süreci tamamlanan vergi reform paketinin hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar, vergi düzenlemesine ilişkin gelişmelerin dolara etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını söylüyor.

Öte yandan ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar veremedi. Jüri üyeleri görüşmelerine bugün de devam edecek.

ABD 3. çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü