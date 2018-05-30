"Dolar/TL bu hafta 4.44'lere kadar düşecek"

30 Mayıs 2018

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Gelişen Piyasalar Stratejisti Per Hammurlund, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomik mali disipline bağlı kalacağının hissedildiğini, bu nedenle doların bu hafta Türk lirası (TL) karşısında 4,44'lere kadar düşeceğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, Hammurlund, "Öngörümüze göre, bu hafta dolar karşısında Türk parasına yatırım yapanlar karlı çıkacak. Zira, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomik mali disipline bağlı kalacağı hissediliyor. Bu nedenle dolar da bu hafta Türk lirası karşısında 4.44'lere kadar düşecek.'' ifadelerini kullandı.