Dolar/TL, Fed sonrası 3.51 seviyesini aştı!
ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar endeksi ve faizlerde yükseliş yaşanırken, dolar/TL 3,5175 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Aralıkta faiz artırımı ihtimali ise hala masada. Fed, piyasaların merakla beklediği bilanço küçültmeye ise ekimde 10 milyar dolarla başlıyor.
Fed faiz kararı sonrası dolar endeksi yükselişe geçerken, yurtiçinde kur 3.50 seviyesini aştı. Karar öncesi 3.4750 seviyesinde yer alan dolar/TL, karar sonrası 3.5175 seviyelerine kadar çıktı.
ABD’de iki yıllık gösterge faiz yüzde 1.4341 ile 9 yılın zirvesini gördü. 10 yıllık ABD tahvil faizi ise yüzde 2,23'ten yüzde 2,27'ye yükseldi.
Euro/dolar paritesi de kararın ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1 kayıpla 1,1870'e geriledi.
Altının onsu Fed kararları sonrası yüzde 1 gerileyerek 1.296 doları gördü ve 1.300 doların hemen üzerinde dengelendi.
ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı