Dolar/TL jeopolitik risklerle yukarı yönlü

19 Ocak 2018

TCMB politika metninde yer alan "şahin" ifadeler sonrası dün dolar karşısında toparlanan Türk Lirası, bugün Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalar ile yukarı yönlü hareketlendi.

Dün, Merkez Bankası açıklamasından hemen önce 3.7995'ten işlem gören kur, karar sonrası 3.7580'e kadar geriledi. Olası Afrin operasyonuna ilişkin ABD'nin ılımlı açıklamaları ve 90.15 civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi de TL'nin pozitif fiyatlamasında etkili oldu.

Bugüne 3.77 civarında başlayan kur genel olarak yukarı yönlü hareket etti ve en yüksek 3.7906'yı gördü. Başbakan Binali Yıldırım'ın sınır ötesi operasyonda kararlı olduklarını, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de Afrin harekatının gerçekleşeceğini söylemesi TL'yi baskıladı.

Dolar/TL saat 15:00'da 3.7875 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6455'den işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 115.500 puanda yer aldı.

Fitch not kararını açıklayacak

Piyasalarda bugün, Suriye'ye ilişkin gelişmeler dışında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece yarısı açıklaması beklenen not kararı takip ediliyor. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.

Fitch, 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'deki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.