Dolar/TL yeniden 5.35'in üzerine çıktı

21 Ocak 2019

Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL haftaya 5.33 seviyesinde başladıktan sonra yukarı yönlü hareketlendi ve 5.35'in üzerine çıktı.

Geçen hafta yüzde 2,64 düşüş kaydederek cuma kapanışta 5.32 seviyesinde yer alan dolar/TL bugün saat 11:40'da yüzde 0,40 artışla 5.3520'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,55 yükselişle 6.0910 seviyesindeydi.

Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de 98.944 puana kadar çıktıktan sonra geriledi ve 98.200 puanda yer aldı.

Dolar endeksi ise cuma günü 4 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 96.394'e yükseldikten sonra bugün 96.304'de.

Bu hafta izlenecek gelişmeler şöyle

- Yatırımcılar bugün, İngiltere Başbakanı Theresa May'in günün ilerleyen saatlerinde parlamentoya sunacağı Brexit konusundaki "B Planını" bekliyorlar.

- Faizlerin yüzde 24 seviyesinde korunduğu Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Özeti çarşamba günü açıklanacak.

- Bu hafta ayrıca çarşamba Japonya ve perşembe Avrupa merkez bankalarının toplantıları gerçekleştirilecek.

- Öte yandan Huawei'ye karşı adımlar sorun olarak ortada dursa da Çin ve ABD, Pekin'in ardından Washington'da ticaret müzakerelerine üst düzey katılımla devam edecek.

- Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlediği toplantılar yarın başlayacak.

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