Dolar/TL yeniden 5.35'in üzerine çıktı
TCMB'nin faiz kararı sonrası gerileyen dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yeniden 5.35 seviyesinin üzerine geldi. Bu hafta Brexit başta olmak üzere yoğun veri ve haber akışı izlenecek.
Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL haftaya 5.33 seviyesinde başladıktan sonra yukarı yönlü hareketlendi ve 5.35'in üzerine çıktı.
Geçen hafta yüzde 2,64 düşüş kaydederek cuma kapanışta 5.32 seviyesinde yer alan dolar/TL bugün saat 11:40'da yüzde 0,40 artışla 5.3520'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,55 yükselişle 6.0910 seviyesindeydi.
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de 98.944 puana kadar çıktıktan sonra geriledi ve 98.200 puanda yer aldı.
Dolar endeksi ise cuma günü 4 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 96.394'e yükseldikten sonra bugün 96.304'de.
Bu hafta izlenecek gelişmeler şöyle
- Yatırımcılar bugün, İngiltere Başbakanı Theresa May'in günün ilerleyen saatlerinde parlamentoya sunacağı Brexit konusundaki "B Planını" bekliyorlar.
- Faizlerin yüzde 24 seviyesinde korunduğu Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Özeti çarşamba günü açıklanacak.
- Bu hafta ayrıca çarşamba Japonya ve perşembe Avrupa merkez bankalarının toplantıları gerçekleştirilecek.
- Öte yandan Huawei'ye karşı adımlar sorun olarak ortada dursa da Çin ve ABD, Pekin'in ardından Washington'da ticaret müzakerelerine üst düzey katılımla devam edecek.
- Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlediği toplantılar yarın başlayacak.