Dolar/TL'de ne bekleniyor?

12 Ocak 2018

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Dolar kuru yılın ikinci haftasını 3.75 seviyesinden tamamladı.

Haftaya 3.73'ten başlayan kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan piyasalarda riskten kaçışı tetiklemesiyle çarşamba günü 3.8071'e kadar tırmandı.

Çin'in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği iddiası, 10 yıl vadeli tahvil faizlerini çarşamba günü 2.59'a taşımıştı. Çin, söz konusu haberi "uydurma olabilir" açıklamasıyla yalanladı.

Dolar endeksi 91 seviyesinin altında

Yıl başından bu yana zayıf bir seyir izleyen dolarda görünüm, yıllık yüzde 2,1 ve aylık yüzde 0,1 ile beklentilere paralel gelen ABD enflasyonu sonrasında da değişmedi.

Dolar, majör para birimleri karşısında 4 ayın dip seviyesine geriledi ve endeks 90,97'ye geldi. Veri sonrası 2 yıllık ABD tahvil faizi ise Eylül 2008'den bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı ve yüzde 2,03 oldu. 10 yıllıkların faizi ise 2,56 civarında yer aldı.

Öte yandan Almanya'da koalisyon görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve ECB tutanaklarında daha şahin bir tonun hakim olmasıyla euro/dolar paritesi 1.2156 seviyesine çıktı.

Piyasaları ne bekliyor?

Dolar/TL'de önümüzdeki haftanın en önemli gündemi TCMB toplantısı. Faizlerde değişiklik beklemeyen analistler, karar sonrası kurun yukarı yönlü hareketlenebileceği görüşünde.

Dunya.com'un sorularını yanıtlayan Gedik Yatırım'dan Üzeyir Doğan, TCMB'nin 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği toplantının piyasaların odak noktasında olacağını söyledi. Doğan, bankanın para politikasında değişiklik beklenmediğini, karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket olabileceğini belirtti.

Yılın ilk iki haftasında dolar/TL'de genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendiğini hatırlatan Doğan, "Kur aşağı gitti, çünkü dolar zayıfladı. Merkez Bankası toplantısı sonrası negatif ayrışabiliriz" dedi.

Euronun, ECB ve Almanya'da koalisyona ilişkin haber akışıyla çok hızlı yükseldiğini söyleyen Doğan, düzeltme beklediğini kaydetti ve böyle bir durumda toparlanacak doların, TL üzerinde baskıya neden olabileceğini ifade etti.

"Euro/dolarda düzeltme bekliyorum"

Kur beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan stratejist Orkun Gödek ise, yılın ilk iki haftasında küresel piyasalardan ayrışılmadığını, bunun önemli olduğunu vurguladı.

Gödek, Merkez Bankası'nın faiz adımı atmasını öngörmediğini, bankanın kullanacağı dilin yakından izleneceğini kaydetti, dışarıda ise gündemin nispeten sakin olduğunu söyledi.

ABD piyasalarının pazartesi günü "Martin Luther King Günü" dolayısıyla kapalı olacağını hatırlatan Gödek, işlem hacminin düşük kalacağı ve bugünkü seyrin devam edebileceğini öngördü.

Dolar endeksinde 91 desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Gödek, aşağı yönlü kırılmaların yakından izleneceğini söyledi. Almanya'da koalisyona ilişkin iyimser hava ve ECB tutanaklarının euroyu desteklediğini belirten Gödek, "Fakat 1.21'den yukarıya çok hızlı gitti. Düzeltme bekliyorum, dolar bir miktar toparlanır" yorumunda bulundu.

Piyasalarda Çin bilmecesi