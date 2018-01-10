Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürüyor

10 Ocak 2018

Dolar kurunda 2017 Kasım sonundan beri süren aşağı yönlü hareket, yerini sınırlı yükselişe bıraktı.

Cuma günü 3.7311 ile 2017 Ekim sonundan bu yana en düşük seviyesini gören kur, haftaya yukarı yönlü başlamasının ardından bugün 3.7848'e kadar çıktı.

Dolar/TL saat 10:00'da 3.7812'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5115 ve sterlin/TL 5.1130 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL (Dikey çizgi: 1 Ocak)

BIST, 115.000 seviyesinin altında

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 114.812,31 puandan başladı.

Dolar toparlandı, petrolde yükseliş sürüyor

Geçtiğimiz hafta zayıf bir görüntü çizen doların küresel piyasalarda bir miktar toparlanması ve petrol fiyatlarının 69 doların üzerine çıkması TL'yi olumsuz etkiliyor.

Dolar endeksi, geçen haftaki 91.75 seviyelerinden 92.20 üzerine yerleşti. Cuma günü 1.20'nin üzerindeki euro/dolar paritesi de 1.1920'ye kadar geriledi. Petrol fiyatları ise ABD stoklarındaki düşüş sonrası 69,24 dolar ile Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD enflasyonu bekleniyor

Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

Petrol fiyatı 70 dolara dayandı