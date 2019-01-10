Döviz geriledi, borsa yükseldi

10 Ocak 2019

ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik iyimserliğin kaybolmasıyla dün 5.5460'a kadar yükselen dolar/TL kuru bugün yüzde 1'den fazla geriledi.

Güne 5.49 seviyesinden başlayan kur, günün ikinci yarısında aşağı yönlü hareket etti ve 5.4267'ye kadar geriledi.

Dolar/TL saat 16:04'de yüzde 1 düşüşle 5.4350'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL de yüzde 1 geriledi ve 6.2790'dan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dövizdeki gerilemeden bulduğu destekle primli. Endeks yüzde 0,70 yükseldi ve 91.800 puana çıktı.

"5.42 destek seviyesini takip ediyoruz"

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Muammer Demir, Fed tutanaklarının, banka üyelerinin faiz artışı noktasında daha sabırlı olunması gerektiği düşüncesini ortaya koyduğunu, bunun da kurda geri çekilmelere neden olduğunu ifade ederek, "Spor kulüpleri ve kredi kart borçlarına yeniden yapılandırma, esnafa 500 bin liraya kadar yüzde 5 faizle ve son olarak bugün 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lere 6 ay geri ödemesiz yüzde 1.54 faizle 20 milyar liralık kredi desteği verilmesi ekonomide yeniden çarkların döndürülme çabası olarak olumlu yönde algılandığından Türk Lirasında değer kazanımının bir miktar daha arttığı gözleniyor. Bugün için 5.42 kritik destek seviyesini ilk olarak takip edeceğiz. Bu seviye altındaki fiyatlamaların kalıcı olması durumunda Türk Lirası lehine hareketlerin daha fazla ön planda olduğunu görebiliriz" yorumunu yaptı.

"Ralliye dönüşecek düzeyde pozitiflik göremiyoruz"

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak ise, Borsa İstanbul'un yurt içi tarafta devam eden jeopolitik riskler, yurt dışı tarafta ise dün tamamlanan ABD-Çin görüşmelerinden iyimser söylemlere karşın henüz net bir açıklamanın gelmemiş olması nedeniyle bir miktar baskı altında kaldığını belirtti.

Kavak, hafta başından bu yana her ne kadar dolar/TL tarafında jeopolitik riskler ve bütçe disiplinine yönelik soru işaretleri ile TL aleyhine fiyatlamalar görülmüş olsa da haftanın ilk 3 gününde ABD ve Çin arasında yapılan ticaret müzakereleri, küresel borsalarda risk iştahını bir miktar artırırken, etkilerini BIST tarafında da gösterdiğini hatırlattı.

Bugün ise gerek yurt içi tarafta devam eden jeopolitik riskler, gerekse tamamlanan ABD-Çin görüşmelerine dair net bir açıklama gelmemiş olması ile bir miktar baskı altında kalındığını vurgulayan Kavak, "Genel anlamda diğer küresel borsalara da baktığımızda, her ne kadar risk iştahında görülen artış ile yukarı yönlü ataklar görsek de henüz ralliye dönüşecek düzeyde bir pozitiflik göremiyoruz. Zira iyimser söylemlere karşın ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin sonucunda bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir netlik yok" dedi.

Piyasaların izlediği gelişmeler:

- Hazine, Nisan 2029 vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlandı, getiri yüzde 7.68 oldu. İhaleye 5 milyar doların üzerinde talep geldi.

- Kasım ayı itibarıyla bankaların yapılandırdığı kredi miktarı 118 milyar lira oldu.

- ABD'de hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçti ancak henüz duvar bütçesi için uzlaşma sağlanamadı. Ülke tarihinin en uzun kapanması 21 gün ile Bill Clinton başkanlığında yaşanmıştı.

- AB ülkelerinden üst düzey yetkililer ve Brexit müzakerelerine yakın bürokratlar, üyeliğin bitiş tarihi olan 29 Mart'ın uzatılmasının giderek daha çok ihtimal dahiline girdiğini söylediler.

Hazine 2 milyar dolar borçlandı