Dow Jones, rekor tazeledi
Dow Jones Endeksi yüzde 0,72 artışla 23.441,76 puana çıkarak rekor tazeledi.
New York borsasında endeksler, güçlü şirket bilançoları ve imalat sanayi endeksinin etkisiyle yükseldi.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 167,80 puan (yüzde 0,72) kazançla 23.441,76 puana çıkarak rekor tazeledi. Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 4,15 puanlık (yüzde 0,16) artışla 2.569,13 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 11,60 puan (yüzde 0,18) kazançla 6.598,43 puana yükseldi.
Analistler, 3M ve Caterpillar gibi sanayi şirketlerinin beklentileri aşan finansal sonuçlarının piyasaları olumlu etkilediğini kaydetti.
Dünyanın en büyük inşaat ve maden ekipmanları şirketi Caterpillar, gelirinin yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 arttığını açıkladı. Şirketin hisseleri güçlü bilanço açıklamasının ardından yüzde 5 değer kazandı.
Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 54,5'e çıkarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kaynak: AA