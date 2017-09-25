Draghi: Aşağı yönlü riskler sürüyor

25 Eylül 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Enflasyonun yukarı yönde ilerlemesi için çok önemli miktarda parasal desteklemeye ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Ayrıca, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin olarak hala bazı belirsizlikler görüyoruz." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde "Parasal Diyalog" başlıklı toplantıda açıklamalarda bulundu.

ECB'nin uyguladığı para politikası sayesinde son 12 ay içinde, ekonomik toparlanmanın hızlandığını ve genişlediğini belirten Draghi, "Ekonomik genişleme şimdi Euro Bölgesi ülkeleri ve sektörleri arasında sağlam ve geniş tabanlı bir duruma geldi. GSYH'deki reel büyüme, 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre beklenenden daha iyi bir biçimde, yıllık yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi ekonomisi art arda 17 çeyrek büyüdü." diye konuştu.

Draghi, devam eden ekonomik toparlanmanın iç talep tarafından yönlendirildiğini ve iş gücü piyasasının önemli ölçüde iyileştiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının son 8 yıldaki en düşük seviyeye düştüğünü vurgulayan Draghi, çalışanların sayısının 2013 ortalarından bu yana yaklaşık 7 milyon kişi arttığını bildirdi.

Draghi, ECB'nin son çalışmalarına göre, büyümenin artarak devam etmesini beklediklerini ifade ederek, "GSYH'nin 2017'de yüzde 2,2, 2018'de yüzde 1,8 ve 2019'da da yüzde 1,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir." dedi.

"Aşağı yönlü riskler devam etmektedir"

Mario Draghi, Euro Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen risklerin dengeli olduğunu belirterek, "Genel olarak küresel faktörler ve döviz piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü riskler devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Draghi, ağustos ayında yüzde 1,5 olan enflasyonun enerji bileşeninin etkisiyle yılın devamında geçici olarak gerilemesinin, 2019’da ise enflasyonun yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Enflasyonun yukarı yönde ilerlemesi için çok önemli miktarda parasal desteklemeye ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Ayrıca, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin olarak hala bazı belirsizlikler görüyoruz. Özellikle döviz kurundaki son oynaklık, fiyat istikrarının orta vadeli görünümüne olası etkileri bakımından izlenmesi gereken bir belirsizlik kaynağıdır."

Draghi, yılın ilerleyen döneminde ECB'nin elindeki araçları yeniden ayarlayarak dengeli bir büyüme rotası kararı alacağını söyledi.

ECB, 7 Eylül’de gerçekleştirdiği para politikası toplantısında, politika faizini sıfırda, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te ve mevduat faizini de yüzde eksi 0,40'ta tutma, mevcut varlık alım programını aralık sonuna kadar aylık 60 milyar euro olarak sürdürme kararı alınmıştı.