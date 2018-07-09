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Draghi: Enflasyon patikasına güven artıyor

ECB Başkanı Draghi, enflasyon patikasına güvenin arttığını belirterek, "Önlemlerimiz enflasyon hedefinde patikaya dönmede önemli rol oynuyor" diye konuştu.

Draghi: Enflasyon patikasına güven artıyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yaptığı açıklamada, "Büyüme görünümünü saran riskler kapsamlı dengelenmiş şekilde sürecek" dedi.

Draghi, görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin daha çok artan korumacılık ile ilgili olduğunu ifade etti.

"Enflasyon patikasına güven artıyor" diyen Draghi, "Önlemlerimiz enflasyon hedefinde patikaya dönmede önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

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