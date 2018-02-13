Dünyanın en büyük hedge fonundan resesyon uyarısı

13 Şubat 2018

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'ın kurucusu Ray Dalio, Fed'in beklenenden daha iyi durumdaki ekonomik görünüme yönelik para politikalarının ekonomik durgunluğa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ray Dalio, LinkedIn'de paylaştığı notta, "Merkez bankalarının para politikalarını anlamanın zor olduğu bir dönemdeyiz ve özellikle bu süreçte denge sağlamak oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Dalio, resesyon riskinin gelecek 18-24 aylık süreçte artacağını belirterek, "Birçok piyasa güçlü bir 2018'e odaklansa da, biz daha çok 2019 ve 2020'ye odaklanıyoruz" diye yazdı.

Dalio, notunda şu ifadeleri kullandı: “Hisse senedi piyasasında ve ekonomide zirveden tam olarak ne kadar uzakta olduğumuzu bilmiyoruz. Tahvil piyasasında ise zirveyi geçtiğimiz net.”