"ECB enflasyon konusunda ilerleme kaydetti"

03 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Peter Praet, ECB'nin enflasyonu yükseltme konusunda "önemli" ilerleme kaydettiğini, ancak çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve politika yapıcıların sabırlı olmasını gerektiğini söyledi.

Praet, Paris'te yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin son dönemdeki yavaşlamasının beklenenden daha erken gerçekleştiğini ve büyümeyi sınırlayan faktörlerin yakın vadede devam edebileceğini ancak ekonomik büyümenin geniş tabanlı ve sağlam kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Praet, "Enflasyon alanında henüz 'görev tamam' diyemiyoruz, ancak enflasyonda sürdürülebilir bir ayarlama yolunda önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Praet ayrıca ekonomiye para politikası tarafından güçlü destek verilmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Küresel piyasalarda ECB kararları bekleniyor

Kaynak: Reuters