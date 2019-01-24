ECB faizlerde değişiklik yapmadı
ECB, politikasında ve faiz yönlendirmesinde değişiklik yapmadı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2019'un ilk toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve politika faizini sıfırda tuttu.
ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faizi de yüzde eksi 0,40 olarak korudu.
Banka, en az yaz ayına kadar faizlerin bu seviyelerde kalacağı söylemini yineledi.
Banka en son 16 Mart 2016 tarihinde faiz oranlarını 5'er baz puan aşağı çekerek bugünkü seviyesine getirmişti.
Öte yandan ECB, 2.6 trilyon euroluk tahvil alım programını geçen ay sonlandırmıştı. Varlık alım programı, 2015 yılının Mart ayında Euro Bölgesi ekonomisini deflasyonist baskılardan kurtarmak amacıyla başlatılmıştı.
Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları yüzde 1,6, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.