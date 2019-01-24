Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler büyümesi yavaşladı

24 Ocak 2019

Euro Bölgesinde imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ocak ayında 50.5 ile beklentilerin altında gelirken, hizmet sektörü PMI da 50.8 ile yine beklentilerin altında açıklandı.

Euro Bölgesinde özel sektör büyümesinin Ocak ayında beklentilerin altında açıklanması Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları için hayal kırıklığı yaratacak. ECB büyümeyi desteklemesi beklenen 2.6 trilyon euroluk tahvil alım programını geçen ay sona erdirmişti.

ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Uzmanlar Aralık ayında 51.4 değerini alan imalat PMI'ın Ocak'ta bu seviyede kalacağını, 51.2 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 51.5'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

IHS Markit tarafından derlenen endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI Aralık'ta 51.1'i gördükten sonra Ocak'ta 50.7'ye gerileyerek Temmuz 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Kaynak: Reuters