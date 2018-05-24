ECB tutanakları: Büyüme daha da yavaşlayabilir

24 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, nisan ayında yaptıkları Yönetim Konseyi toplantısında, Euro Bölgesi büyümesinin daha da yavaşlayabileceğini ve belirsizliğin artmakta olduğunu ifade ettiler.

Ancak politika yapıcılar, Euro Bölgesi'nde büyümenin hali hazırda güçlü ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğini de vurguladılar.

26 Nisan'da yapılan toplantının bugün yayınlanan tutanaklarında, "Görünümü çevreleyen belirsizlik arttı ve son gelişmeler ihtiyatlı olmak gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, büyümede yavaşlamanın geniş tabanlı olduğu görülüyor" ifadelerine yer verilirken, "Talepte, özellikle dış faktörlerle ilişkili zayıflamanın daha fazla dile getirilmesi göz ardı edilemez" değerlendirmesini de yaptılar.

Ancak ECB üyeleri, büyümenin hala güçlü ve potansiyelin üzerinde olduğunu savunarak, ECB'nin varlık alımlarını enflasyon baskılarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte bu yılın sonundan önce sona erdirebileceğini de dile getirdiler.

"ECB'nin krize müdahale etmemesinin mazereti olmaz"