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"ECB'nin krize müdahale etmemesinin mazereti olmaz"

ECB'nin yakında görev süresi sona erecek Başkan Yardımcısı Constancio, "Bir likidite krizine devlet tahvili alarak müdahale etmemenin mazereti olmaz" dedi.

ECB'nin krize müdahale etmemesinin mazereti olmaz
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, "Bir likidite krizi var ise buna devlet tahvilleri alarak müdahale etmemenin mazereti olmaz" diye konuştu.

Görev süresi dolmak üzere olan Constancio, "Şu andan itibaren, ECB'nin ortak para politikasının aktarımında bozulmayı düzeltme görevini devlet tahvili piyasasına müdahale yoluyla yerine getirmemesinin mazereti olamaz" dedi.

Constancio, bu adımın Euro Bölgesi'nde sorun yaşayan ülkelere bir destek mekanizması oluşturulması ile beraber ECB'nin öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

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Kaynak: Reuters

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