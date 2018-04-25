Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

25 Nisan 2018

DÜNYA ONLİNE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 3'üncü toplantısında geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,50’ye yükseltirken politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı.

Piyasaların beklentisi geç likidite penceresi faiz oranında 25 ile 75 baz puanlık artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Piyasaların beklentisini üst düzeyden karşılayan Merkez Bankası'nın bu hamlesini ekonomistler şu şekilde değerlendirdi:

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan

TCMB, piyasaların önünden gitti

Merkez Bankası piyasaların önünden giderek son günlerde öne çıkardığı ilave sıkılaştırmayı yaptı, sıkı para politikası duruşunu değiştirmedi ve enflasyona odaklı olmaya devam etti.

Merkez Bankası aslına bakıldığında enflasyon söyleminden vazgeçmiyor ve politika açıklamasında belirttiği üzere, faiz artırımını “Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmesine” dayandırıyor. Bu da TL’deki değer kaybının sürekli hale gelmesinin enflasyon beklentileri üzerinde yapabileceği bozulmayı dikkate aldığını görüyoruz. TCMB, Başkan Çetinkaya’nın son konuşmalarındaki “ilave sıkılaştırma” söylemini de politika açıklamasında bulundurarak fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerine etkilerini yakından izleyeceğinin de sinyalini vermiş oldu.

Piyasa tarafındaki yansımanın, her ne kadar TCMB beklentileri aşmış olsa da, kurun ilk reaksiyondan sonra 4,06’larda dengelenme eğilimine girdiğini, borsadaki hareketin halen yüzde 0,50 negatif olduğunu görüyoruz. Faiz hamlesine borsanın daha pozitif tepki vermesini beklerdik. TL’de de değer kazancı sınırlı kaldı. 50 baz puan beklenti dahilinde olduğuna göre, 25 baz puanlık ekstra artırım genele yayılan bir TL değerlenmesi yaratmamış gibi oldu. Ancak TCMB, kısa vadede TL’ye destek olacak hamleyi yapmış gibi görünüyor. Gelen piyasa tepkimesi dahilinde, mevcut şartlarla TL’nin değersizleşme trendini bozmadığını söyleyebiliriz.

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu

Cesur bir adım atıldı

Karar sonrasında dolar/TL kuru 4.08 seviyesinden 4.04 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 4.06 seviyelerinde denge arıyor. Kurdaki harekete bakıldığında piyasalarda 25-50 baz puanlık bir beklenti olduğu ve kararı beklentilerin üzerinde karşıladığı görülüyor. Kurdaki aşağı yönlü seyrin sınırlı kalacağını ancak faiz artırımının oynaklığı azaltarak güveni yükseltebileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan TCMB'nin bu adımını cesur bir adım olarak karşılamak mümkün.

Karar metninde ikinci paragrafta değişiklikler mevcut. TCMB ithalat fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki riskleri arttırdığını ifade ediyor. Bu Döviz kurlarını bir miktar daha kontrol altına almak istediğini ve ithalat fiyatları kaynaklı riskleri azaltmak istediğini gösteriyor.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 7 Haziran tarihinde olacak. Bu tarihe kadar kurdaki oynaklığın devam etmesi ve yeni risklerin çıkması durumunda TCMB aynı karar metni ile bir faiz artırımı daha yapabileceğinin de sinyalini vermiş durumda. ABD Dolarının küresel piyasalarda değer kazanmaya başlaması ve Gelişmekte Olan Ülke Para birimlerinden çıkışların olduğu bir konjonktür olması nedeni ile USDTRY paritesindeki yukarı baskılar önümüzdeki günlerde devam edebilir. Bu nedenle TCMB'nin faiz artırımının etkileri sınırlı kalabilir. Ancak bu adımın kurdaki oynaklığın azalmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

QNB Finans Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı

Piyasalar üzerindeki kısa vadeli etkisi olumlu olur

Piyasanın beklentisi 50 baz puan civarında bulunuyrdu. Bunun üzerinde artış yapılması ve açıklama metninde de önemli değişikliğe gidilmemesi TCMB piyasanın arkasında kalıyor algısını az da olsa değiştirebilir.

Kararın piyasalar üzerindeki kısa vadeli etkisi olumlu olacak. Kur için 4.03 destek konumunda, 4.10 da direnç olarak izlenebilir. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece iyi performans sergilemekte.

Alternatifbank Ekonomisti Serdar Şenol

Sadeleşme yönlü beklentiler karşılanmadı

Piyasa beklentilerini karşılayan bir faiz artırımı kararı geldi. TCMB faiz koridoru faizlerini sabit tutarken, Geç likidite penceresini 75 baz puan artırımla yüzde 12.75'ten yüzde 13.50'ye yükseltti. TCMB metni genelde aynı kalırken, ithalat fiyatlarındaki artışın fiyatlama davranışlarında olumsuz riskleri artırdığı dile getirildi. TCMB'nin 50 baz puandaki faiz artırımı beklentilerini aşarak 75 baz puanlık artırım yapmasını TL varlıklar için olumlu algılıyoruz. Bununla birlikte, yine de sadeleşme yönündeki beklentilerin bir ölçüde karşılanmadığı görüldü.

Merkez Bankası, GLP'de 75 baz puan artışa gitti

Piyasanın faiz artırımına ilk tepkisi