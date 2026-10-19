Elon Musk'tan her Amerikalı çocuğa SpaceX hissesi sözü: 'Bu, pek çok adımın ilki olacak'

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa bir SpaceX hissesi vereceğini açıkladı. Bağışın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmayan Musk, bu adımın devamının geleceğini belirtti.

SpaceX CEO'su, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl, Amerika'daki her çocuğa bir SpaceX hissesi vereceğim. Bu, pek çok adımın ilki olacak" ifadelerini kullandı.

Dağıtımın nasıl yapılacağı açıklanmadı

SpaceX'in dolaşımdaki hisse sayısı yaklaşık 8,1 milyar düzeyinde bulunuyor. Şirketin hisse değeri ise cuma kapanışı itibarıyla yaklaşık 146 dolar seviyesinde.

Musk, söz konusu paylaşımını X profilinin en üstüne sabitledi. Musk'ın geçmişte duyurduğu bazı planlar hayata geçmezken, bazı açıklamaları da kendisi tarafından daha sonra şaka olarak nitelendirilmişti.

Servetinin büyük bölümü SpaceX hisselerinde

Elon Musk, 900 milyar doları aşan net servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor.

Servetinin yaklaşık 700 milyar dolarlık kısmını SpaceX hisseleri oluştururken, geri kalanı Tesla, Boring ve Neuralink'ten geliyor.

Anthropic'in bağış planına "doğrudan halka" yanıtı

Musk'ın açıklamasının öncesinde, yapay zekâ şirketi Anthropic hisselerinin yüzde 5'ini "kamu yararı"na yönelik bağışlar yapmak üzere bir fona aktarma planını duyurmuştu. Musk, şirketin X hesabına verdiği yanıtta hisselerin "doğrudan halka" dağıtılmasını önerdi.

Claude'un geliştiricisi Anthropic, yeni fonun bir bölümünü teknolojinin "işgücü piyasası üzerindeki etkilerini" ele almaya ayıracağını belirtti.

Büyük çaplı bir halka arza hazırlanan şirket, yapay zekânın toplumsal riskleri ve tehlikelerine ilişkin kaygılarını daha önce de dile getirmişti. Sektör temsilcilerinin olası felaket senaryolarına dikkat çekmesinin ardından dünya genelindeki düzenleyiciler de yapay zekâya yönelik düzenleme çağrılarını artırmıştı.