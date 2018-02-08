Enerjisa borsaya hızlı girdi
Bugün Borsa İstanbul'da gong Enerjisa için çaldı. 6,25 liradan halka arzı gerçekleştirilen Enerjisa hisseleri ilk işlemlerde yüzde 10'u aşan oranda prim yaptı.
Halka arzı tamamlanan Enerjisa Enerji payları, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ENJSA koduyla işlem görmeye başladı.
Halka arzı 6.25 liradan yapılan Enerjisa'nın hisseleri ilk işlem gününde yüzde 10 primle işlem görüyor. Yüzde 11.2 primle açılan hisse, saat 10:52 itibariyle yüzde 9 artıda 6.84 liradan işlem gördü. Hisselerin fiyatı bir ara yüzde 15 primle 7.20'ye kadar çıkmıştı.
Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un ortaklığındaki Enerjisa'nın halka arzında hisselerin dörtte üçü yabancı yatırımcılara satılırken, fiyat da 6.25-7.5 lira aralığının alt bandında gerçekleşti.
Enerji şirketlerine davet
Gong törenine katılan Enerji Bakanı Berat Albayrak, tüm enerji şirketlerini halka arza beklediklerini söyledi. Albayrak, global yatırım şirketlerinin Türkiye'deki halka arzlara ilgisine dikkati çekerek, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı.
Bakan Albayrak, Socar'ın Star Rafinerisi'nin 3. çeyrekte devreye gireceği bilgisini de verdi.
TL bazında en büyük halka arz
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise, yerli yatırımcı ilgisine dikkat çekerek, Enerjisa'da yurt içine ayrılan tahsisatı gelen talep üzerine yüzde 15'ten yüzde 24'e çıkardıklarını hatırlattı.
Enerjisa'ya 5 kattan fazla talep geldiğini belirten Sabancı, TL bazında en büyük halka arzı gerçekleştirdiklerini vurguladı.
"İyi bir başlangıç yaptık"
BIST Başkanı Himmet Karadağ da, söz konusu halka arzın yerli ve yabancı yatırımcının talebinin çok azını karşıladığını söyledi.
Halka arzlar açısından yıla güzel bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Karadağ, bunun artarak devam edeceğini dile getirdi.