Enflasyon raporu 30 Ocak'ta açıklanacak
TCMB, yılın ilk enflasyon raporunu 30 Ocak saat 10.30'da açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Salı günü Ankara'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruda, 'Enflasyon Raporu 2018-I'in 30 Ocak'ta yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği kaydedildi.
Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı bilgisi yer aldı.
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