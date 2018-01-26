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Enflasyon raporu 30 Ocak'ta açıklanacak

TCMB, yılın ilk enflasyon raporunu 30 Ocak saat 10.30'da açıklayacak.

Enflasyon raporu 30 Ocak'ta açıklanacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Salı günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, 'Enflasyon Raporu 2018-I'in 30 Ocak'ta yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı bilgisi yer aldı.

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