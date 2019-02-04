Enflasyon sonrası dolar/TL

04 Şubat 2019

Geçen hafta iki ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra güne yukarı yönde başlayan dolar/TL, ocak ayı enflasyon verisi sonrası 5.23'ün hemen altında yer alıyor.

Geçen haftaya 5.27 civarında başlayan kur; TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve Fed'in faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.16'lara kadar geri çekilmiş, daha sonra Çin PMI verisinin neden olduğu satış baskısıyla hafif artarak cuma kapanışta 5.20 seviyesinde yer almıştı.

Bugüne yükselişle başlayan ve enflasyon öncesi 5.23'lerde yer alan kur, veri sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 12:01'de 5.2270'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL ise 5.9880'de yer aldı.

Tüketici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde yükseldi. Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Ocak enflasyonu belli oldu