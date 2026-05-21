Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamayı aşamadı 77 bin dolar seviyesine geriledi

Bitcoin fiyatları, 82 bin dolar yakınlarındaki 200 günlük hareketli ortalamayı aşamamasının ardından çarşamba gününün erken saatlerinde 77 bin dolar seviyesinin altına geriledi. ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin yıllık %3,8 oranında artış göstermesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış riskli varlıklar üzerinde makroekonomik koşulların sıkılaşmasına yol açtı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi indirimlerine ilişkin piyasa fiyatlamalarını gerileterek aralık ayındaki olası bir faiz artışı ihtimalinin gündeme gelmesine neden oldu.

K33 Research raporu geçmiş Bitcoin döngüleriyle yapısal farkları gösteriyor

K33 Research tarafından yayımlanan rapora göre, kripto varlık fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalamadan geri dönmesi 2014, 2018 ve 2022 yıllarındaki piyasa döngüleri ile yapısal benzerlikler taşıyor. Söz konusu dönemlerde gerçekleşen hızlı toparlanmalar, kaldıraçlı işlemlerin ivmelenmesine ve sonrasında tasfiyelere bağlı satışlara zemin hazırlamıştı.

Raporda, mevcut döngünün zaman çizelgesi açısından farklılık gösterdiği; Bitcoin'in hareketli ortalamanın altında 189 gün geçirdiği ve bu sürenin geçmiş dönemlerdeki 96, 132 ve 85 günlük periyotlara kıyasla daha uzun bir aralığı kapsadığı vurgulandı.

Türev piyasası verileri ve fon çıkışları temkinli duruşu belgeliyor

Türev piyasalarından elde edilen verilere göre, fonlama oranları üst üste 81 gün boyunca negatif seyretti ve opsiyon piyasasındaki çarpıklık metrikleri yıllık tepe seviyelerine yakın konumlandı. Kurumsal fon akışlarında ise küresel borsalarda işlem gören ürünlerden (ETP) geçen hafta 24 bin 303 adetlik fon çıkışı gerçekleşti. İlgili miktar, ABD spot ETF'lerinin işleme açılmasından bu yana piyasalarda kaydedilen en yüksek hacimli dokuzuncu beş günlük çıkış oldu. Satış eğilimi, fiyatın ETF maliyet tabanına yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk kazandı.

Bitcoin üssel hareketli ortalamaların yakınında fiyatlanıyor

Bitcoin şu sıralarda 77 bin 200 dolar bandında işlem görürken, 76 bin 743 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalama ve 76 bin 867 dolardaki 100 günlük üssel hareketli ortalamanın hafif üzerinde konumlanıyor. 81 bin 845 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalama, yukarı yönlü hareketler için direnç işlevini sürdürüyor.

Teknik indikatörlerden göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine ulaşmadan 40'lı seviyelerin ortasına gelirken, hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesi negatif bölgedeki fiyatlamasını koruyor.

Olası yükselişlerde 78 bin 962 dolardaki %50 Fibonacci düzeltme seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenecek. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda 76 bin 743 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalama kısa vadeli destek oluşturuyor. Analistlerin tahmin konsensüsüne göre, aşağı yönlü hareketin devamında 74 bin 487 dolardaki %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi ile 70 bin 785 dolardaki trend çizgisi ve 68 bin 950 dolardaki %23,6 Fibonacci seviyesi yapısal formasyon için nihai destek hattı olarak takip edilecek.