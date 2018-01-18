Enflasyon vurgusu olumlu fiyatlandı

18 Ocak 2018

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Türk Lirası, karar sonrası dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değerlendi.

Karar öncesi 3.7995 seviyesinde yer alan kur saat 18:05'de yüzde 1,10 düşüşle 3.7705'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/dolar 4.6245 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günü yüzde 0,23 primle 116.856 puandan tamamladı.

Metnin dili olumlu fiyatlandı

TCMB faizlerde değişikliğe gitmedi ancak; politika metninde yer alan "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresini, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirdi ve daha güçlü bir mesaj verdi.

Karar sonrası dolar/TL'de yükseliş bekleyen analistler, metnin dilindeki değişime işaret ederek bunun piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ve TL'yi desteklediğini söyledi.

Banka, son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Merkez, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

Fitch'in kararı bekleniyor

Faiz kararı sonrası piyasalar Fitch'in yarın açıklayacağı Türkiye değerlendirmesine odaklandı. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin BB+ not ve durağan görünümünü koruması bekleniyor.

Afrin operasyonuna ilişkin kaygılar ise, ABD'den peşi sıra gelen ılımlı açıklamalarla bir miktar zayıfladı.

Diğer taraftan TCMB kararları ve Suriye'ye ilişkin jeopolitik gelişmeler dışında dolar endeksinin seyri de yakından izleniyor. Dünkü 89.98 seviyesinden bugün 90.70'lere çıkan dolar endeksi akşam saatlerinde 90.25'te yer aldı. Endeksin toparlanma eğilimine girmesi TL üzerinde baskıya neden olabilir.

Enflasyon vurgusunda ton değişti