Enflasyon vurgusunda ton değişti

18 Ocak 2018

Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi.

Ancak banka faiz notunda yer alan, "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresini, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirdi ve daha güçlü bir mesaj verdi.

Bankanın notunda yer alan sıkı para politikasına ilişkin tonu değişen mesajların önemine işaret eden analistler, bu durumun TL'yi destekleyebileceğini söyledi.

İşte analistlerin karara ilişkin görüşleri:

"Enflasyon konusu daha ciddi hale geldi"

Capital Economics'ten Jackson, TCMB'nin, uzun süre sıkı para politikasını sürdürebileceğini belirterek, PPK'nın enflasyonu geri çekme konusunda daha azimli olduğunu, bunun da faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde kalacağı görüşünü desteklediğini kaydetti.

Politika yapıcıların enflasyonu geri çekme konusundaki çabasının daha ciddi hale geldiğini vurgulayan Jackson, enflasyonun hedeflerle tutarlı hale gelmesine kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini söyledi.

"TCMB, faizleri artırabilir"

Rabobank'tan Piotr Matys, dolar/TL'nin yükselme ihtimali bulunduğunu ve ECB'nin kademeli olarak sıkı para politikasına geçeceğini, bu sebepten dolayı TCMB'nin faizleri artırabileceğini söyledi.

"Güvercin tondan uzaklaşılabilir"

TD Securities stratejisti Christian Maggio ise TCMB'nin "güvercin" tondan uzaklaşabileceğini kaydetti.

"TL için olumlu değişiklik"

TCMB'nin beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmediğini belirten QNB Finans Yatırım'dan Burak Kanlı, "Ancak karar metninde bir değişiklik vardı. Banka, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını belirterek, baz etkileri veya geçici etkiler kaynaklı düşüşlere gevşeme yönünde tepki verilmeyeceğinin sinyalini vermiş oldu" dedi. Kanlı, bu durumu TL ve finansal piyasalar için olumlu bir değişiklik olarak değerlendirdi.

"Sıkı duruşa vurgu var"

Alternatifbank'tan Serdar Şenol, "TCMB metninde temelde, enflasyonun mevcut düzeyinin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği yine vurgulanmış. Önceki toplantı metninden temel fark, para politikasının enflasyona bağlandığı bölümde yer alıyor. Bu metinde, baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikalarının sıkı duracağı vurgulanıyor" diye konuştu. Şenol, bir miktar daha sıkı duruşa işaret eden metnin TL varlıklar üzerinde olumlu etki yaratabileceğini söyledi.

"Kararlılık devam ediyor"

Halk Yatırım'dan Banu Kıvcı Tokalı da, "TCMB'nin yayımladığı notunda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışında artan risklere dikkat çekmesini ve bu doğrultuda da parasal duruşun sıkılaştırılmasına yönelik ifadesini, fiyat istikrarı hedefini gözetme konusundaki kararlılığının devam ettiği yönünde yorumluyoruz" dedi.

"Zorlu süreç Fed sonrası başlayacak"

Merkez Bankası'nın her zaman olduğu gibi enflasyon beklentilerine atıfta bulunduğunu kaydeden NoorCM Menkul Değerler'den Mert Yılmaz ise, "Önümüzdeki dönemde baz etkisiyle olsa da aslında düşünülen ve beklenenden daha düşük hızda gerileme söz konusu. Ama enflasyondaki düşüş trendinin devam edeceği beklentisi TCMB'nin bu toplantıyı pas geçmesine neden oldu. Bence gelişmekte olan piyasaları daha zorlu süreç Fed faiz artırım sürecine başladıktan sonra bekliyor. Ayrıca petrol fiyatları Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için başka bir enflasyonist baskı" diye konuştu.

"Piyasa iyi karşıladı"

Kapital FX'ten Enver Erkan, "TCMB geç likidite penceresinde ve faiz koridorunda beklendiği gibi herhangi bir değişiklik yapmadı; sıkı para politikası duruşunu değiştirmedi ve enflasyona odaklı olmaya devam etti. Tabii Merkez Bankası’nın sıkı para politikası söylemini devam ettirmesi oldukça önemli bir ayrıntı. Çünkü enflasyon önümüzdeki aylarda gerileyip reel faiz ortamını desteklese bile, düşüşün sadece baz etkisinden değil enflasyon ve fiyatlama dinamiklerinden gelen kalıcı bir düşüş olması gerekmektedir. Bunun ayrıntısını da para politikası metninde görüyoruz. "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresi, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirildi ve sözel yönlendirmede açıkçası önemli bir iletişim örneği sergilenmiş oldu. Merkez Bankası'nın politika metnindeki değişimin, sonradan piyasanın tepkisinden de anladığımız kadarıyla iyi karşılandığı görülmektedir" yorumunda bulundu.

"Sınırlı pozitif etkisi olur"

Gedik Yatırım'dan Ekonomist Erol Gürcan, "Bizim beklentimiz ve piyasadaki konsensüs beklentiler de TCMB’nin faizleri sabit bırakması yönündeydi. Kararın beklentiler doğrultusunda gelmesi nedeniyle kısa vadeli piyasa etkisini 'nötr' olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılı itibariyle olumlu baz etkileri kaynaklı olarak enflasyonda beklenen iyileşme eğilimini dikkate alarak, mevcut para politikası duruşunun yeterli sıkılığı sağlayacağını düşünüyor ve kararın kısa-orta vadeli ekonomik etkisini 'sınırlı pozitif' olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Gürcan, "Beklenen baz etkisi ve geçici faktör kaynaklardan bağımsız olarak sıkı duruşun kararlılıkla korunmaya devam edeceğinin metinde yer alan en güçlü ve en olumlu mesaj olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kararlılığın sürdürülmesi özellikle son dönemde bozulma gösteren enflasyon beklentileri üzerinde olumlu etkiler görülmesini sağlayabilir" görüşünü dile getirdi.

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