Goldman Sachs, TCMB'den faiz artışı bekliyor

18 Ocak 2018

Goldman Sachs, TCMB'nin yılın ikinci çeyreğinde faiz artıracağını öngördü. Buna göre banka, Merkez'den 150 baz puanlık artış bekliyor.

Bankadan yapılan değerlendirmede, "TCMB'nin ancak enflasyon hayal kırıklığı yarattığında, enflasyon bekleyişleri daha da yükseldiğinde ve TL daha oynak hale geldiğinde harekete geçebileceğini düşünüyoruz" denildi.

Değerlendirmede ayrıca, "Faiz tahminimizin büyüklüğü ve zamanlaması konusunda riskler global finansal şartlardaki değişikliklerle ilgili" ifadesine yer verildi.

Enflasyon vurgusunda ton değişti