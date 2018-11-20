Erdoğan: Faiz düşüşünün yansımaları görülüyor

20 Kasım 2018

Partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde seçim ittifakını ele alacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığına işaret eden AİHM'nin serbest bırakılsın talebini de değerlendiren Erdoğan, "Bizi bağlamaz, karşı adımları atacağız" dedi.

Faizdeki düşüşün olumlu yansımalarının görülmeye başladığını ifade eden Erdoğan, ayrıca, stokçuluk yapanların bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, cumartesi günü bazı adayları açıklayacaklarını da belirtti.