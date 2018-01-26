Ertem: Gıdada kapsamlı reform gerekiyor

26 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün Davos'ta yaptığı açıklamaların, bankanın sözlü iletişimi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

TRT Haber yayınında konuşan Ertem, "Başkan para politikalarını ne kadar sıkılaştırırsanız sıkılaştırın ana nedenlere inmedikçe etkisizleşeceğini, çözüme yönelik adımların zor olacağını belirtti ve Merkez Bankasının daha köklü çözümlere odaklanacağı vurgusunu yaptı" dedi.

Ertem, enflasyonun yapısal sorunlarına ilişkin, "İşletmelerin finansmana ulaşımı, gereksiz ara malı ithalatı, kur baskısı, üretim alanında sorunlar ve tabii ki gıda enflasyonu... Gıdada kapsamlı reform gerekiyor. Gıdada fiyat artışını önleyemediğiniz zaman Merkez Bankası ne kadar sıkı para politikası uygulanırsa uygulansın, hedefler şaşar" şeklinde görüş belirtti.

Daha bütüncül ve genel refah düzeyinde bakılarak kararların alınacağını kaydeden Ertem, "Bu yeni bir bakış açısı ve çıkış, ama çok yerinde bir çıkış, desteklenmesi gerek. Merkez Bankası'na bizim desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem enflasyonun temel yapısal reformlarına yönelik yorumların daha çok gündeme gireceğini söyleyebilirim. Merkez Bankasının işaret ettiği sorunları hükümet biliyor ve bunları ele alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, dünkü konuşmasında şunları dile getirmişti: "Para politikası gerekli tedbirleri alıyor; ancak dış açık ve tasarruf açığı, finansman kalitesi, verimlilik ve piyasa rekabeti gibi konuların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu alanlarda atılacak adımlar enflasyonla mücadelede kalıcı çözümün önünü açacaktır. Daha da önemlisi, bu yaklaşım toplumun refah düzeyini de önemli ölçüde destekleyecektir"

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