Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet 7 yılın zirvesinde

04 Ocak 2018

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Euro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 57,5 iken, geçen ay 58,1 puana yükseldi. Aralık ayı nihai PMI verisi, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde aralık ayı nihai hizmet sektörü PMI ise 56,2 puandan 56,6 puana yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisinin Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin öncülüğünde yeni yıla güçlü girdiğine işaret etti.

Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya'da, aralık ayı nihai bileşik PMI 57,3 puandan 58,9 puana ve hizmet sektörü PMI da 54,3 puandan 55,8 puana yükseldi.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Euro Bölgesi için 2017'nin, 10 yılı aşkın süredir en iyi yıl olduğunu belirterek, 2017'de artan siyasi belirsizliğin ekonomik büyümeyi sınırlayacağı yönünde yaygın olarak duyulan korkuların ortadan kalktığını kaydetti.

PMI nedir?

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.

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Kaynak: AA