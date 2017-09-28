Euro Bölgesi'nde ekonomik güven artı

Avrupa Komisyonu'nun eylül ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, ağustos ayında 111,9 puan iken eylülde 113'e çıktı. Bu dönemde 1,1 puan artan endeks, 112 puan olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde sanayi kesimi güven endeksi ise eylül ayında 5 puandan 6,6 puana çıktı. Böylelikle bölgede sanayi kesimi güven endeksi 5,2 puan olan piyasa beklentisinin üstünde performans gösterdi.

Piyasalarda 15 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 15,1'den 15,3 puana yükseldi. Ağustosta eksi 1,5 olan tüketici güven endeksi eylül ayında eksi 1,2 olarak kaydedilirken, iş dünyası güven göstergesi de 1,09 puandan 1,34'e çıktı.

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, tüm önde gelen bölge ekonomileri arasında arttı. Endeks Hollanda'da 1,9, İtalya'da 1,8, İspanya'da 0,6, Almanya'da 0,5 ve Fransa'da da 0,4 puan yükseldi.

Sektörlerarası istihdam planları ise sanayi, hizmetler ve perakende ticarette genel olarak değişmezken, inşaatta yukarı yönlü revize edildi.