Euro Bölgesi'nde enflasyon yavaşladı

31 Ocak 2018

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde 2017 yılının aralık ayında yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon bu yılın ocak ayında yüzde 1,3'e indi.

Bölgede, ocak ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde yüzde 1 arttı.

Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,1'le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,9'la gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,2 ile hizmetler ve yüzde 0,6 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon ECB hedefinin altında

Bu sonuçlarla öncü enflasyon verisi Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), hedeflediği seviyenin altında geldi.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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Kaynak: AA