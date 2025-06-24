ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail'in ateşkes anlaşmasına vardığını açıklamasının ardından küresel piyasalar keskin yükselirken Euro/TL tarafında da yeni rekor kırıldı.

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı açıklamada ateşkesin sağlandığını ve 12 saat içerisinde uygulanmaya başlayacağını belirtti.

Trump bu sabah yaptığı paylaşımda ise "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" ifadesini kullandı.

Euro yükseldi: Euro/TL tarihi zirvesinde

Yatırımcıların ateşkesin ardından risk iştahının artmasıyla dolar değer kaybederken Euro yükseldi.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,27 artışla 1.1607 seviyesine yükseldi.

Euro/TL tarafında ise bugün saat 07.45'te 46,10 ile yeni rekor seviye kaydedildi.

Saat 8.30 itibarıyla ise Euro/TL 45,98'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,06 düşüşle 39,57 seviyesinde bulunuyor.