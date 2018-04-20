"Faiz artırımları, bu yıl ve gelecek yıl devam etmeli"

20 Nisan 2018

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin aşırı ısınmadan ve finansal istikrar risklerinden korumak için faiz artırımlarının bu yıl ve gelecek yıl devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl giderek daha şahin bir duruş ortaya koyan Mester, enflasyonda beklenmedik şekilde yükselişler yaşanması veya ticari ve jeopolitik gerilimlerin tırmanması halinde Fed'in kademeli politika sıkılaştırmasını yavaşlatabileceğini veya hızlandırabileceğini vurguladı.

"Eğer ekonomi benim öngördüğüm gibi gelişir ise, bu yıl ve gelecek yıl faizlerin daha da artırılmasının uygun olacağına inanıyorum" diye konuşan Mester, "Ekonomik görünüm dikkate alınarak para politikasındaki genişlemenin kademeli şekilde azaltılmayı devam edilmesi, yukarı veya aşağı yönlü olsun her türlü riskin düzeltilmesinde para politikasını daha iyi bir duruma getirecek" dedi.

Mester konuşmasında ayrıca, yükselen kamu borcu ve açıklarının geleceteki verimliliği ve uzun vadeli büyümeyi azaltacağını da ifade etti.