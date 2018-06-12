Faiz artışı kesin, noktasal grafik muğlak

12 Haziran 2018

ABD Merkez Bankası (Fed), yarın faiz kararını açıklayacak. Analistler Fed'in faiz artırımına gideceği konusunda ortak görüş bildirirken, bu yılki faiz artırımı sayısı konusunda farklı düşünüyorlar.

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet ve High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, yarın bitecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Sweet, güçlü iş gücü piyasası, yükselen enflasyon ve hızlanan büyümenin Fed'e yeşil ışık yaktığını belirterek, "FOMC'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltmesini bekliyoruz" dedi.

Büyümenin ikinci çeyrekte hızlanacağının verilere halihazırda yansıdığına işaret eden Sweet, büyümeyle düşmeye devam edecek işsizliğin Fed’in gelecek dönemde alacağı kararları zorlaştıracağına işaret etti.

Sonuç bildirisinde zaman aşımı

Sweet, FOMC Sonuç Bildirisi'nin bu doğrultuda güncelleneceğini kaydederken, "Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride yer alan 'federal fonlama oranı bir süre daha uzun vadede öngörülen oranların altında kalmaya devam edecek' ibaresi zaman aşımına uğradı. Fed halihazırda uzun vadeli denge faiz oranının 50 baz puan üzerine çıkılacağının sinyalini veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bildiride, risklere yönelik tanımlamanın değişmesinin de mümkün olduğuna işaret eden Sweet, küresel ticaret savaşı endişelerinin yanı sıra İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi dalgalanmaların aşağı yönlü riskleri artırdığına dikkati çekti.

“Faiz projeksiyonlarının daha şahin olmasını bekliyorum”

Sweet, ekonomik projeksiyonlara da değinirken, mart ayında yüzde 3,8 olarak açıklanan 2018 medyan işsizlik oranı tahminin 0,1 ya da 0,2 puan düşürüleceği öngörüsünde bulundu.

Öte yandan, enflasyon beklentilerinde kayda değer bir değişiklik beklenmediğini kaydeden Sweet, noktasal grafik hakkında,"Fed yetkililerinin mayıs toplantısından bu yana yaptığı konuşmaları göz önüne alındığında faiz projeksiyonlarının daha şahin olmasını bekliyorum. Bu yıla yönelik medyan faiz oranının üç yerine dört faiz artışına işaret edeceğini düşünüyorum. 2019 'a yönelik faiz artırım beklentisi ise üçte kalacak" öngörüsünde bulundu.

"Üç faiz artışında kalınması daha olası”

High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan da Fed'in faiz artıracağına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirterek, "Politika faizi yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltilecek" dedi.

Piyasaların bu kararı halihazırda fiyatladığını ifade eden O'Sullivan, yatırımcıların asıl odak noktasının noktasal grafik olacağını vurgularken, şözlerine şöyle devam etti:

“Noktasal grafiğin bu yıl için üç mü yoksa dört mü faiz artışına işaret edeceğine kıl payıyla karar verilecek. Mart toplantısında üç faiz artışı öngören üyelerden sadece biri tahminini dört faiz artışına yükseltirse medyan faiz beklentisi dört faiz artışına işaret edecek. Bu gayet mümkün ancak üç faiz artışında kalınmasının daha olası olduğunu düşünüyorum.”

O'Sullivan, enflasyon ve büyüme projeksiyonlarında da fazla değişik beklemediğini kaydederken, bu yılki işsizlik tahminin ise yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya çekileceği öngörüsünde bulundu.

Meslaktaşı Sweet gibi, "federal fonlama oranının bir süre daha uzun vadede öngörülen oranların altında kalmaya devam edeceğine" yönelik ibarenin FOMC Sonuç Bildirisinden çıkarılacağını düşünen O'Sullivan, ayrıca para politikasının destekleyici olduğuna yönelik cümleyi daha şahin hale getirecek ufak bir değişikliğin olası olduğunu dile getirdi.

FOMC'nin Sonuç Bildirisi ve ekonomik projeksiyonları yarın Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA