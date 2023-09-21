Faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 500 baz puan artışa gitti. Dolar/TL faiz kararı açıklandıktan sonra 27.07 TL, Gram altın 1674 TL, Euro/TL ise 28.85 TL seviyesinde işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 500 baz puan artışa gitti.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 25,00'ten yüzde 30,00'e yükseltildi.
Dolar/TL faiz kararı açıklandıktan sonra 27.07 TL seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın ise karar açıklandıktan sonra 1674 TL seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise faiz kararının ardından 28.85 TL seviyesinde işlem görüyor.