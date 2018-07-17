Fed Başkanı Powell'ın zor sınavı

17 Temmuz 2018

Fed Başkanlığı koltuğuna şubat ayında oturan Powell, ticaret geriliminin ve genişlemeci mali politikanın ekonomik görünümü flulaştırdığı bir ortamda bugün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak.

Bazı uzmanlar 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimlerinin yanısıra bütçe harcamalarının 300 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği ABD ekonomisinde aşırı ısınmanın önüne geçmek adına faizlerin yeterince hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini savunuyor.

Fed yetkililerinin geçtiğimiz ay güncelledikleri noktasal tahminlere göre faizler, yüzde 2.9 olarak hesaplanan nötr faizin hafif üzerine çıkarılacak. Fed yetkililerin medyan tahminleri, faizlerin 2019 sonunda yüzde 3.1'e, 2020 sonunda ise yüzde 3.4'e geleceğini gösteriyor. Ancak artan ticaret gerilimi, politika yapıcılarının karşı karşıya olduğu belirsizliğe ekleniyor.

Financial Times yazarlarından Gavyn Davies, “Ticaret savaşları Fed’i daha az şahin yapabilir” başlıklı köşeyazısında yükselen ticaret savaşları nedeniyle ABD Merkez Bankasının faiz artışında daha güvercin tutum sergileyebileceğini savundu.

ABD’de yükselen enflasyon ve düşük büyümenin izlenecek para politikası için yeni sorunlar doğurabileceğinin altını çizen Davies, “Gelinen noktada önemli çapraz akımlar var. Bu yüzden Fed'in çok dikkatli bir şekilde hareket etmesi kuvvetle muhtemel” diye yazdı.