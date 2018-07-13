Fed Başkanı: Trump'ın planları ekonomiyi destekleyecek

13 Temmuz 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin en az üç yıl daha hükümetin gayri safi yurtiçi hasıla artışını sağlayacak vergi ve harcama programları ile "iyi bir durumda" kalacağına inandığını söyledi.

Powell, Marketplace ile dün yaptığı radyo söyleşisinde "Ekonominin gerçekten iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum... Vergileri düşürdüğünüzde ve harcamalarınızı artırırsanız, tüm olasılıkla daha fazla ekonomik etkinlik görürsünüz. Büyük ihtimalle en az gelecek üç yıl için ekonomik aktiviteye önemli bir destek göreceksiniz" dedi.

Powell, konuşmasında faiz oranı politikasına doğrudan değinen bir açıklama yapmadı.

Bu arada Fed faiz oranlarını, enflasyonu kontrol altında tutacak ancak ekonomiyi yavaşlamayacak bir hızda yükseltmeye çalışıyor.

Powell, ticaret anlaşmazlığının nasıl sona ereceği konusundaki belirsizliğin devam ettiğini, ancak mali programların önümüzdeki birkaç yıl boyunca ekonomiyi hızlandıracağını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: Reuters