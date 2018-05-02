Fed, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak faizlere dokunmadı. Karar üyelerin oybirliği ile alındı.
ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu. Banka faizi 1,50-1,75 aralığında bıraktı. Karar 8 üyenin oybirliği ile alındı.
"Ekonomik görünüm aşağı yukarı dengeli görünüyor" denilen FOMC açıklamasında, enflasyonun mart toplantısından bu yana bankanın hedefi olan yüzde 2'ye yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, "12 aylık enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye yakın seyretmesi bekleniyor" beklentisi paylaşıldı.
Bu arada FOMC açıklamasından, "enflasyon gelişmeleri yakın şekilde izleniyor" ifadesi çıkarıldı.
Fed, federal fon faizinde kademeli artışların devam etmesini beklediğini tekrarladı.
Açıklamada istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiği, piyasa şartlarının güçlü olmayı sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.
Fed Mart toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükseltmişti. Yılın kalanında çoğu piyasa oyuncusu 2 faiz artışı bekliyor.
Bir sonraki Fed FOMC toplantısı 12-13 Haziran'da yapılacak.