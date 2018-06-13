13 Haziran 2018

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararından sonra açıklama yaptı.

Powell, "Fed faiz oranlarında daha fazla kademeli artırım yapmayı bekliyor. Gelecek yıl veya sonrasında faiz oranları nötr seviyeye yaklaşacak. Son enflasyon verisi cesaret verici. Enflasyon konusunda zafer ilan etmek istemiyoruz. Bunun için çok erken. Fed, yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı. Bunu değiştirecek bariyerler çok yüksek. Büyüme için görünüm olumlu olmaya devam ediyor." dedi.

Fed faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti