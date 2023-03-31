Fed yetkilileri faiz artırımı için açık kapı bıraktı

Boston Fed Başkanı Susan Collins Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği toplantısında dün yaptığı konuşmada, "Enflasyon hâlâ çok yüksek ve son göstergeler enflasyonu fiyat istikrarı ile bağlantılı %2 hedefine indirmek için daha yapılacak çok iş olduğu görüşümü pekiştiriyor" dedi. Ancak Collins'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunmuyor.

FOMC'de oy hakkı bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de kurumun "daha yapacak çok işi" olduğunu söyledi, ancak Fed'in nasıl bir adım atmasını istediğini belirtmedi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamalarında, para politikasının mevcut koşullarda "çevik" olması gerektiğini söyledi. Barkin ayrıca finans sektörüne ilişkin sorunların Fed'in enflasyonu daha hızlı şekilde %2'ye indirme misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini belirtti ve önümüzdeki dönemde görülebilecek belirsizliklere ilişkin uyarıda bulundu.