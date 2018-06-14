Fed fiyatlandı, gözler bugün ECB'de

14 Haziran 2018

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) olacak. Yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle yarım gün işlem yapacak, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın kararı takip edilecek.

ECB'nin sonuçları öğleden sonra açıklanacak olan toplantıda 2.55 trilyon euroluk tahvil alım

programının ne zaman sona ereceği konusunu ele aldıkları düşünülüyor.

Fed'in faiz artırım ve 'şahin' mesajları sonrası dolar/TL bu sabah 4.6875 seviyesine kadar yükseldi. Ardından 4.6270 seviyelerine doğru çekilen kur, saat 10:05 itibariyle 4.6340 seviyesinde yer aldı.

Euro/Dolar 1.18'in üzerinde işlem görürken, euro/TL 5.47 seviyelerinde.

Fed'den iki faiz artırımı daha gelebilir

Dün gece açıkladığı para politikası kararında Fed politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan artırdı. Böylece faiz hedefinin tavanı yüzde 2'ye yükseldi. Fed üyeleri bu sene için faiz artış projeksiyonunu da toplam 3'ten 4'e çıkardı. Bu yıl halihazırda 2 faiz artırımı yapıldığından, yılın

kalanında 1 yerine 2 faiz artışı daha bekleniyor. Analistler faiz artırımlarını eylül ve aralık

toplantılarında bekliyor.

QNB Finansbank Günlük Bülteninde, Fed'den gelen şahin sinyallerin gelişmekte olan ülkeler için şartların zorlaşmaya devam edeceğine işaret ettiğini kaydeden analistler, "Bu bağlamda, seçim ve sonrasındaki politika beklentilerine ilişkin belirsizlik nedeniyle, TCMB'nin faiz artışına rağmen negatif ayrışan TL varlıklardaki baskının da sürmesini bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.