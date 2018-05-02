Fed şahinleşiyor yatırımcı yine dolara koşuyor!

02 Mayıs 2018

Aydın ŞAHİNALP

Piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildi. Dün başlayan ve bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarının sabit tutulması ancak enflasyondaki artış ve işsizlik oranının gerilemesiyle bir sonraki toplantıda faiz artışına dair güçlü sinyaller vermesi bekleniyor. Bu beklenti dün Amerikan Doları'nın bu yıl ilk kez olarak 'pozitif bölgeye' geçmesini sağladı. ABD'ninbaşlıca ticaret ortaklarının parası karşısında doların değerini gösteren 92 seviyesinin üzerine çıktı.

1 Mayıs tatili nedeniyle işlem hacmi zayıf olduğundan dün uluslararası piyasalarda Fed'e yönelik beklentiler etkili oldu. Dolar, faiz konusunda daha şahin bir tutum sergilemesi beklenen Fed toplantısı öncesinde yükseliş trendini sürdürdü. Dolar endeksi yüzde 0.5 yükselişle 92.268 seviyesine çıkarak yıla başladığı 91.55'i aştı ve 11 Ocak'tan bu yana en yüksek sevi-

yesine geldi. 2018'de ilk kez olarak pozitif bölgeye geçen dolar, beklentilerin altında kalan ekonomik verilerle zayıflayan euro karşında da değerlenerek 1.2026'ya kadar güçlendi. Euronun hız kesmesinde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını ne zaman normalleştireceğine dair şüpheler de etkili oluyor. Dolar birçok para birimi karşısında da kretik seviyeleri aşınca, birçok para biriminde satışlar hızlandı. İsveç Kronu da dün yüzde 1.3'ten fazla düşerek dolar karşısında son 1 yılın en düşük seviyesine geldi. Sterlin yüzde 0.5'ten fazla, Japon Yeni de yüzde 3 civarında geriledi.

Veriler Fed'in istediği gibi ilerliyor

Son gelen verilerin Fed'in elini güçlendirmesine karşın yatırımcılar 2 günlük toplantıda faiz artışına ihtimal vermiyor. Yatırımcı geçmiş deneyimlerine bakarak Fed'in yalnızca basın toplantısı düzenlenen toplantılarda faiz artırdığını düşünüyor. Ancak Fed'den haziranda faiz artıracağına dair güçlü bir mesaj bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, kişisel harcamalar martta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve beklentileri karşıladı.Şubatta yüzde 0,2 artan kişisel harcamalara dair piyasa beklentisi martta yüzde 0,4 artış göstermesi yönündeydi. Rapor, Amerikalıların kişisel gelirlerinin martta yüzde 0,3 arttığını ortaya koydu. Şubat ayında da artış gösteren kişisel gelirler verisi yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e çekildi. Kişisel gelirlerin martta yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu.

Çekirdek PCE fiyat endeksi beklenti paralelinde. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de mart ayında piyasa beklentileri doğrultusunda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Çekirdek PCE fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artış göstermişti.Uzmanlar, enflasyon açısından işlerin Fed’in istediği yönde ilerlediğini bildirdi.

"Faiz artışı haziranda gelir"

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in haziranda faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor ve sıkılaşma döngüsünün şu an beklenenin daha yukarısında bir seviyede zirve yapma riski olduğunu belirtiyor. Jan Hatzius tarafından yönetilen ekonomistler, yazdıkları araştırma notunda, "Fed'in bu hafta faizlerde değişiklik yapmayacak olmasına karşın, ABD'de büyüme görünümü olumlu kalmayı sürdürüyor ve enflasyon görünümü sağlamlaştı" ifadesini kullandı. Ekonomistlere göre, bu gelişmeler ve Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı konuşmalar, Çarşamba günkü açıklamadaki tonun "iyimser" olacağına işaret ediyor. Notta, "Haziran ayında faiz artırılmasına yüzde 90'lık bir ihtimal veriyoruz" ifadesine yer verildi. Goldman'ın Haziran ayı faiz artışı için bir önceki fiyatlaması, yüzde 85 seviyesindeydi.





