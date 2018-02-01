Fed sonrası küresel piyasalarda görünüm

01 Şubat 2018

Fed, 2018 yılının ilk toplantısında, politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde bir sonraki toplantıda faiz artırabileceğinin sinyalini verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), yayımladığı karar metninde, ülke ekonomisinin gücünü koruduğu vurgulanırken, "FOMC'nin aralık toplantısından bu yana alınan veriler, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve ekonomik aktivitelerin sağlam hızda arttığını gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Fed yetkililerinin politika faizini oy birliğiyle sabit tutmaya karar verdiği kaydedilen metinde, enflasyonun bu yıl yükseleceği beklentisine yer verilmesi, Fed'in mart toplantısında faiz artıracağı beklentilerini yükseltti.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

New York borsası prim yaptı

Kararın ardından Fed'in mart ayında faizleri 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 95'e yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,72-2,73 bandında dengelendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 değer kazandı.

New York borsası ocak ayını yükselişle tamamladı

Avrupa'da pay piyasaları karışık

Avrupa tarafında, dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyon verisinin ocakta yıllık yüzde 1,3'e gerilemesi ve Almanya'da işsizliğin yüzde 5,4 ile rekor seviyeye gerilemesinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15 yükseldi.

Nikkei artıda, Şanghay düşüşü sürdürdü

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 54,8'e yükselmesi ve Fed'in dün yayımlanan karar metninin ardından yenin dolar karşısında değer kaybetmesinden destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise geçen haftadan bu yana etkili olan düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1 değer kaybetti.

Kaynak: AA