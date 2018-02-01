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New York borsası ocak ayını yükselişle tamamladı

New York borsasında endeksler günü artıda kapattı. Ocak ayında, Dow Jones yüzde 5,8, S&P 500 yüzde 5,6 ve Nasdaq yüzde 7,4 değerlendi.

New York borsası ocak ayını yükselişle tamamladı
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısının ardından bu ayın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 72,50 puan (yüzde 0,28) artışla 26.149,39 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,38 puan (yüzde 0,05) yükselişle 2.823,81 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,00 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 7.411,48 puana ulaştı

Ocak ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 5,8, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 5,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 7,4 artış kaydetti.

ABD'li uçak üreticisi ve savunma devi Boeing'in dördüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından firmanın hisseleri bugün yüzde 4,9 prim yaptı.

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Kaynak: AA

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