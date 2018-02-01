Fed sonrası piyasalar

01 Şubat 2018

Dolar endeksindeki zayıf görünümden bulduğu destekle görece güçlü bir görünüm sergileyen Türk lirası, Fed kararı sonrası yatay hareket etti.

Kur saat 07:35'de 3.7545'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6695 ve sterlin/TL 5.3365 seviyesinde yer aldı. Euro/dolar ve sterlin/dolar paritelerinde de sırasıyla 1.2420 ve 1.1495 seviyelerinde yatay hareket gözlendi.

Fed kararı sonrası 89.10'a doğru hafif yükselen dolar endeksinde yukarı yönlü hareket kısa sürdü. Endeks bu sabah 88.95 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, Fed'in enflasyonun bu yıl yükseleceğine yönelik beklentisi, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisini son 4 yıldır ilk kez yüzde 2.75'in üzerine çıkardı. Tahvil faizi bu sabah 2.73 seviyesinde.

Reel Kapital'in Fed kararlarına ilişkin notunda, "Enflasyon beklentilerinde düzelmenin olduğunu, ancak halen çok düşük olduğunu belirten FOMC, buna karşın son dönemde artan enflasyon ivmesine kayıtsız kalmayarak, bu yıl yükseliş beklediklerini ve orta vadede de enflasyonun yüzde 2 hedefi civarında istikrar kazanacağını belirtiyor. Beklentilerdeki bu tonlama değişikliği, enflasyonun tahmin edilenden önce yukarı doğru hareketlenebileceği ihtimali üzerinde durmamıza neden olabilir. Ekonominin şu anda içinde olduğu durum, büyüme ve enflasyon dinamikleri ile iş gücü piyasasının gücü, bankanın faiz artış beklentilerini 3'ten yukarıya doğru hareket ettirebileceğini gösteriyor" görüşüne yer verildi.

İntegral Yatırım'dan Seda Yalçınkaya Özer'de, "En merak edilen konu Fed'in enflasyon vurgusunda şahinleşme olup olamayacağı idi. Karar metnine piyasanın enflasyon bekleyişlerinin arttığı buna karşın enflasyonun hala düşük olduğu yansımış. Fed yakın dönemde enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ulaşacağına halen inanmıyor. Buna karşın enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanacağına yönelik beklentisi sürüyor. Piyasalarda enflasyona yönelik şahin bir algı oluşmamış gibi görünüyor. Şimdilik fiyatlamalar bu yönde. Fed piyasaları şaşırtmadı, mart ayına odaklanıldı. Öyle ki, mart toplantısında faiz artışı ihtimali şu an yüzde 89'da şekillenmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı