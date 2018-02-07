Fed'den 4 faiz artışı bekleniyor

07 Şubat 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın ataması ve Senato'nun onayıyla 16. Fed Başkanı olan Jerome Powell'ın 4 yıllık görev süresi 5 Şubat Pazartesi itibarıyla resmen başladı.

ABD borsaları, Powell'ın başkanlık koltuğundaki ilk gününde büyük bir satış dalgasıyla alt üst olurken, Dow Jones Endeksi puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2011'den bu yana en kötü performansını sergiledi.

Piyasalardaki sert dalgalanmaların başkanlık görevine başlamasına denk gelmesi nedeniyle şanssız bir durum yaşayan Powell, mevcut makroekonomik koşullar göz önüne alındığında ise selefi Janet Yellen'e kıyasla daha şanslı gözüküyor.

Ülke ekonomisi son birkaç yıldır istihdam makinesi gibi çalışırken, işsizlik yüzde 4,1 ile son 17 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Enflasyon yüzde 2'nin hafif altında istikrarlı bir grafik izliyor. Geçen sene yüzde 2,3'e yükselen büyümenin bu yıl yüzde 2,5'e ulaşması bekleniyor.

Powell da ilk açıklamasında "ülkede işsizlik ve enflasyon düşük, ekonomi büyüyor" değerlendirmesine yer vererek, makroekonomik temellerin sağlam olduğunu teyit etti.

Ülkede işsizlik ve enflasyon oranları, Yellen Şubat 2014'te başkanlık görevine başladığında sırasıyla yüzde 6,8 ve yüzde 1,5 seviyesindeydi. Amerikan ekonomisi, 2013 yılında sadece yüzde 1,7 genişlemişti.

"Powell'ın işi zor olabilir"

Amerikalı ekonomistler ise ülke ekonomisinin iyi durumda olmasının Powell'ın işinin kolay olacağı anlamına gelmediğine vurgu yaptı.

High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, Powell'ın işinin muhtemelen Yellen'inkinden daha zor olacağını belirterek, "Amerikan ekonomisinde son 4 yıl iyi geçti, Fed'in gerçekten zor kararlar alması gerekmedi. Ekonomi düzeldi, işsizlik düşmeye devam etti, enflasyon zayıf kaldı. Fed için gelecek 4 yılın bu kadar kolay olmama ihtimali yüksek" yorumunda bulundu.

Powell'ın selefi Yellen'in yolunu izleyerek kademeli sıkılaştırmaya devam etmesini beklediğini kaydeden O'Sullivan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Fed'in Powell liderliğinde politika faizini 2019'un sonlarına kadar her çeyrekte 25 baz puan artırmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu çerçevede Fed'den bu yıl 4, gelecek yıl 3 faiz artışı bekliyorum"

Powell için en zor işin sıkılaştırmayı ne zaman sonlandırmak olacağını belirten O'Sullivan, "Ücretler ve enflasyonun muhtemelen işsizlik oranı düşmeye devam ettikten sonra da yükselmeye devam etmesi bu kararı zor kılıyor. Fed'in amacı, işsizlik oranını biraz yükseltmek olacak ancak bunu ekonomide bir durgunluğa neden olmadan yapmak hiç kolay değil" diye konuştu.

"Statükoyu devam ettirecektir"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Uzmanı Joseph Gagnon da Powell'ın statükoyu korumasının en muhtemel seçenek olduğunu dile getirirken, "Powell, Yellen ile hep aynı yöne oy kullandı. Para politikası hakkında çok fazla konuşmadığı için statükoyu devam ettireceği en iyi tahminim" dedi.

Amerikan ekonomisinin şu anda Yellen'in başkanlık döneminin başına kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyleyen Gagnon, buna karşın Powell'ı nelerin beklediğinin bilinmediğini vurgularken, "Powell için en büyük zorluklar enflasyonu yüzde 2 civarında dengelemek ile para politikasını gelecekteki resesyonlara hazırlayacak ayarlamaları yapmak olacak" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA