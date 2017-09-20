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Fed'den bu yıl bir faiz artırımı daha bekleniyor

Yapılan bir ankete göre, Fed'in bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapacağı bekleniyor.

Fed'den bu yıl bir faiz artırımı daha bekleniyor
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CNBC tarafından yapılan anket, Fed'den bu yıl içinde bir faiz artırımı daha beklendiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 76'sı aralık ayında bir faiz artırımı bekliyor. Bugün sona erecek FOMC toplantısından faiz değişikliği çıkmayacağı yönünde görüş birliği içinde olan katılımcıların yüzde 68'i Fed bilançosunda küçültmenin ekim ayında başlayacağını öngörüyor.

Anket, katılımcıların faiz beklentilerinde de düşüşe işaret ediyor. 2018 için faiz beklentisi yüzde 2,3'den 2,0'a gerilerken, 2019 için içinde yüzde 2,75'tean 2,50'ye indi.

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